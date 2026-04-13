Danas (10:00)

Od joysticka do radara

FAA traži nove kontrolore leta među gamerima

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokreće kampanju zapošljavanja ciljajući gamere kako bi riješila manjak od 6% kontrolora leta. FAA ističe da vještine iz igara poput Fortnitea – brzo odlučivanje i fokus – savršeno odgovaraju ovom stresnom poslu, uz početnu plaću od 155.000 dolara. Iako je prethodna kampanja privukla 10.000 prijava, spora birokracija i kompleksna obuka rezultirali su s tek 600 polaznika akademije. GAO upozorava da kandidati često odustaju zbog predugog procesa čekanja na posao, što planiraju ubrzati novim mjerama zapošljavanja. Bug


