Nema 'server krepao', ne zanima me
Eurozastupnici podržali inicijativu protiv gašenja i uništavanja kupljenih videoigara
Europski parlament podržao je građansku inicijativu “Zaustavimo uništavanje videoigara”, kojom se traži zakonska zaštita potrošača od izdavača koji gašenjem poslužitelja onemogućuju igranje kupljenog sadržaja. Inicijativa je prikupila gotovo 1,3 milijuna potpisa diljem EU-a, uključujući dvostruko više od minimalnog praga u Hrvatskoj. Zagovornici ističu da su videoigre kulturna baština te da pravo na popravak mora obuhvatiti i digitalno okruženje kako kupci ne bi ostajali bez svoje imovine. Europska komisija mora donijeti službeni odgovor i odluku o novom zakonu do 27. srpnja. Poslovni