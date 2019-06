Svjetska bitcoin mreža do kraja 2018. koristit će čak 7.67 gigavata snage. No, to ne znači da je trend rudarenja bitcoina izgubio na važnosti ili intenzitetu. Naprotiv, događa se upravo suprotno i izaziva sve veću zabrinutost kod brojnih ekologa. Za rashladne ventilatore, hardvere i rastuće troškove potrebne za rad bitcoin rudnika, očekuje se da će svjetska bitcoin mreža do kraja 2018. koristiti čak 7.67 gigavata snage, govore najnovija istraživanja i modeli. To je jedna dvjestotnina cjelokupne električne energije koja se koristi na planeti. Poslovni puls