Facebookova kriptovaluta privukla velike igrače iz financijskog i IT svijeta

Suosnivač Facebooka Chris Hughes u kolumni koju je u četvrtak napisao za The New York Times tvrdi da se ta tvrtka treba podijeliti: “Utjecaj Marka Zuckerberga je zapanjujuć i daleko veći od bilo koga u privatnom sektoru ili vladi. On kontrolira tri komunikacijske platforme – Facebook, Instagram i WhatsApp – koje milijarde ljudi koriste svaki dan”, piše Hughes. “Mark samostalno može odlučiti kako će se konfigurirati Facebookovi algoritmi, koje će se postavke za privatnost koristiti i koje će se poruke dostaviti. On određuje pravila za razlikovanje uvredljivog govora i govora nasilnog mržnje. On svoju konkurenciju može uništiti tako što će je ili kupiti ili blokirati ili kopirati.” Jutarnji ima djelomični prijevod, isplati se pročitati sve.