Još jedan dan, još jedan “Rubikon” koji nitko ne prelazi
Femicid u Hrvatskoj: sustav opet zakazao
Hrvatsku je potreslo novo ubojstvo žene i ranjavanje druge, što ponovno otkriva ozbiljne propuste u sprječavanju femicida. Podaci MUP-a pokazuju da broj ubojstava stagnira, ali raste broj žena ubijenih od strane bliskih osoba, posebno intimnih partnera – s četiri prošle godine na deset ove. Počinitelj iz Međimurja imao je 35 prijava, što dodatno naglašava neučinkovitost sustava. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić upozorava na nedovoljnu procjenu rizika i manjak društvene svijesti, ističući da su femicidi predvidljivi i sprječivi ako institucije reagiraju pravodobno. N1