Neka mole gdje žele - samo ne nasred trga
Sanja Sarnavka pokrenula peticiju za micanje molitelja s trgova: Simbol Majke Božje je ruža
U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 18 žena, a aktivistkinje ističu da institucije nisu uspjele zaštititi žrtve. Raste i nezadovoljstvo građana, pa je više od 24.000 ljudi u samo jednom danu potpisalo peticiju za premještanje molitelja s glavnih trgova (taj je broj narasao preko 40 tisuća). Aktivistkinja Sanja Sarnavka naglašava da se ne traži zabrana, nego lokacija koja ne provocira i ne šalje poruke protivne Ustavu. Upozorava i na spor pravosudni sustav te potrebu za prevencijom nasilja, dok šokantni slučajevi femicida i dalje potresaju javnost. Dnevnik. Za N1 komentirala i Istanbulsku konvenciju i gaženje ruža nakon performansa.