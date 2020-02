Nigeriju u finale SP-a!

7. svibnja obilježava se Svjetski dan genitalnog samoodređenja, povodom kojeg se traži ukidanje obrezivanja u Africi. Naime, WHO i UN preporučaju obrezivanje muškaraca kao učinkovitu metodu u borbi protiv AIDS-a, te su pokrenuli kampanju kojoj je cilj da se do 2021. zahvat obavi kod 90% mladih Afrikanaca. No mnogi aktivisti tvrde da je to besmislica opasna po život i zdravlje, te da organizacije straše ljude i mame djecu darujući im novac ili slatkiše. Deutsche Welle