Oko sokolovo će pregledati je li odluka bila važeća

FIFA pod istragom zbog “lihvarskih” cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo
Veliko uzbuđenje oko predstojećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku zasjenile su paprene cijene i netransparentna prodaja ulaznica. Najjeftinije karte od 300 do 600 dolara brzo su planule, a cijene su zbog dinamičkog sustava potražnje skočile iznad 1.000 dolara. Dodatni bijes navijača izazvalo je naknadno premještanje kupaca u lošije kategorije sjedala. Zbog optužbi za umjetno stvaranje nestašice i iskorištavanje građana, državne odvjetnice New Yorka, New Jerseyja i Kalifornije pokrenule su službene istrage protiv krovne nogometne organizacije FIFA-e. DW