Nogometni mir
Trumpu je možda izmakla Nobelova nagrada za mir, ali zato će dobit – FIFA-inu?
FIFA uvodi novu godišnju nagradu za mir kako bi prepoznala pojedince koji svojim djelovanjem ujedinjuju ljude i promiču mir. Prvu nagradu uručit će Gianni Infantino 3. prosinca u Washingtonu tijekom izvlačenja za 26. Svjetsko prvenstvo. Pojavile su se špekulacije da bi nagrada mogla biti namijenjena Donaldu Trumpu, koji nije dobio Nobelovu nagradu za mir i čiji su kontakti s Infantinijem bliski. FIFA je prošlog ljeta otvorila ured u Trump Toweru, a Trumpova kći Ivanka imenovana je u odbor dobrotvornog obrazovnog projekta povezanog sa Svjetskim prvenstvom. Politico, tportal