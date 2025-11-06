Trumpu je možda izmakla Nobelova nagrada za mir, ali zato će dobit – FIFA-inu? - Monitor.hr
Nogometni mir

Trumpu je možda izmakla Nobelova nagrada za mir, ali zato će dobit – FIFA-inu?

FIFA uvodi novu godišnju nagradu za mir kako bi prepoznala pojedince koji svojim djelovanjem ujedinjuju ljude i promiču mir. Prvu nagradu uručit će Gianni Infantino 3. prosinca u Washingtonu tijekom izvlačenja za 26. Svjetsko prvenstvo. Pojavile su se špekulacije da bi nagrada mogla biti namijenjena Donaldu Trumpu, koji nije dobio Nobelovu nagradu za mir i čiji su kontakti s Infantinijem bliski. FIFA je prošlog ljeta otvorila ured u Trump Toweru, a Trumpova kći Ivanka imenovana je u odbor dobrotvornog obrazovnog projekta povezanog sa Svjetskim prvenstvom. Politico, tportal


15.06. (18:00)

Svjetska liga prvaka

FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2025. u Sjedinjenim Američkim Državama donosi novi format globalnog natjecanja

FIFA je u suradnji sa streaming platformom DAZN osigurala globalni prijenos svih 63 utakmica turnira, i to bez plaćanja naknade. Ovo je prvi put da se turnir ovakve važnosti nudi besplatno globalnoj publici putem digitalne platforme. Proces je vrlo jednostavan: preuzmite DAZN aplikaciju na svoj pametni televizor, računalo, tablet ili pametni telefon, registrirajte se (bez potrebe za unosom podataka o plaćanju) i uživajte u vrhunskom nogometu. Lista sudionika izgleda kao presjek “tko je tko” u modernom nogometu. Europsku delegaciju predvode giganti poput Real Madrida, Manchester Cityja, Bayern Münchena, Paris Saint-Germaina, Intera i Juventusa. Iz Južne Amerike stižu Flamengo, Palmeiras i River Plate, dok će čast domaćina braniti Inter Miami predvođen Lionelom Messijem. Kako bi osigurala da svi klubovi dođu u najjačim sastavima, FIFA je pripremila i rekordan nagradni fond od preko milijardu dolara, gdje već samo sudjelovanje donosi višemilijunske iznose. Bug donosi cijeli vodič.

18.12.2024. (14:00)

Sakupljač trofeja

Večeras u 18: Real Madrid i Pachuca bore se za FIFA Interkontinental kup, besplatan prijenos na FIFA+

Real Madrid je izborio finale nakon što su osvojili Ligu prvaka 2024. godine, dok se s druge strane Pachuca prethodnih dana morala namučiti da bi uopće dospjela do utakmice za trofej. Prvo su pobijedili osvajača Copa Libertadoresa, Botafogo (3:0), a potom u polufinalu egipatski Al Ahly nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Luka Modrić bit će, pak, u prilici još jednim trofejom, svojim 28., učvrstiti svoj status među legendama Reala, a i navijači u Hrvatskoj moći će ispratiti njegov lov na novi pokal. Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je dostupan besplatno putem streaminga na platformi FIFA+.

25.11.2022. (11:00)

Top notch

Svjetsko nogometno prvenstvo i tehnologija – što funkcionira, a što ne

Iako mnogima uz male ekrane tijekom prve utakmice nije bilo jasno zašto je zaleđe dosuđeno, nakon trodimenzionalnog prikaza situacije postalo je jasno da je odluka sudaca ipak bila ispravna. VAR i SAOT se, dakle, za sada pokazuju kao koristan dodatak. Nadalje, stadioni su tehnološki napredni i vizualno atraktivni, a s obzirom na vrućine u Katru, dobro i klimatizirani. TV prijenosi – e tu su podbacili. Najavili su nove metrike i grafike, bolje nego u Ligi prvaka, no njih (barem na HRT-u), nema. No, zato se FIFA potrudila oko sažetaka i statistika koje su dostupne svima besplatno na stranici FIFA+. Bug

24.11.2022. (12:00)

Za crveni karton

Salvia: FIFA je duboko korumpirana

Uz optužbe za ropstvo, za ovim SP-om se vuku i ozbiljne sumnje na korupciju. Dovoljno je pogledati nedavno objavljeni Netflixov dokumentarac FIFA Uncovered. Bivša dužnosnica katarske kandidature za Svjetsko prvenstvo senzacionalno je ustvrdila da je trojici afričkih dužnosnika ponuđen novac da podrže arapsku naciju u njezinoj kandidaturi za turnir. Tvrdi da su im Katarci ponudili milijune dolara u zamjenu za njihove glasove. Od trenutka kada je objavljeno domaćinstvo Katara počele su se otkrivati sve afere FIFA-e, dok su i one iz prošlosti stavljene pod povećalo. U svibnju 2015. godine američko ministarstvo pravosuđa podignulo je kaznenu optužnicu na 164 stranice kojom se sedam čelnika FIFA-e tereti za primanje 150 milijuna dolara mita u razdoblju duljem od dva desetljeća. Vedran Salvia za Index.

10.06.2022. (18:00)

Više igre, a manje nogometa

Nogomet se pretvara u pohlepno čudovište koje prijeti da će uništiti samo sebe

Od ovoga je tjedna nogomet i u praksi drugačiji. I ništa više neće biti isto. Ne trebam vam ja govoriti da svjetski nogomet već desetljećima vode pohlepni pilićari koji su domaćina Mundijala odredili vodeći se gotovo isključivo svojim privatnim interesima. Poklanjanje Svjetskog prvenstva Kataru u zamjenu za privatne letove, hotele sa sedam zvjezdica, skupe satove i keš nije bilo ništa novo, pa nije trebalo biti ni neočekivano ni spektakularno, naprotiv. Ali ipak se ispostavilo da jest revolucionarno i da će promijeniti nogomet zauvijek. Umjesto planetarnog spektakla i iščekivanja najzanimljivijeg nogometnog natjecanja, ovog nam ljeta preostaju nekakve Lige nacija i utakmice koje u ionako kratkom ljetu nitko ne želi igrati. Igračima preostaju maksimalno tri tjedna odmora, domaćim prvenstvima pretumbavanja i nabijanja kalendara. Sve to kako bi nas pripremilo za mundijale budućnosti, one u kojima će sudjelovati 48 ekipa, koje će u 16 gradova igrati ukupno 80 utakmica za manje od mjesec dana. To vam u praksi znači da će za četiri godine, otprilike u ovo vrijeme, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku biti spremno 16 skupina s po tri momčadi, i to najčešće s velikom razlikom u kvaliteti. Saša Ibrulj za Telesport.

29.08.2021. (12:00)

Od umjetničkih djela do običnog štanceraja

Kako je propao EA Sports

EA Sports je nekoć bila velika firma. Ne velika u smislu tržišnog udjela ili broja zaposlenih, jer po tome i dalje šutira svakoga, već po pitanju ugleda. Od kasnih 1990-ih pa negdje do 2007. objavila je niz klasika koje i danas mnogi smatraju najboljim sportskim simulacijama ikad. Kad biste prije 10 ili 15 godina kupili EA Sports igru, nekada biste dobili apsolutno smeće od proizvoda, a nekad igru koja bi vam rastopila mozak svojom kvalitetom, ali činjenica je bila da su se same igre razlikovale jedna od druge, a tu razliku biste prepoznali odmah. No, danas te distinkcije nema. EA Sports ne zanima kreativa. Nekoć je imao sjajnu sposobnost pričanja priče (nešto što Football Manager i dalje ima). Nekoć ste mogli uzeti neku momčad, dovesti je do naslova i o tome pričati svojim vidno smorenim prijateljima. Umiranjem okosnice igara, čini mi se, ta se sposobnost gubi. Nastavi li tim putem, EA Sports će ostati bez igrača. Ostat će im samo ovisnici. Hrvoje Frančeski za Telesport.

22.05.2021. (18:30)

Mundijal bijenale

FIFA razmišlja da se Svjetsko prvenstvo održava svake dvije godine, a čak 166 Saveza nema ništa protiv

FIFA će napraviti studiju o održavanju Svjetskog nogometnog prvenstva za muškarce i žene svake dvije godine umjesto sadašnjih četiri, odlučili su to na jučerašnjem kongresu. Za prijedlog Saveza Saudijske Arabije glasalo je 166 nacionalnih federacija, dok je 22 bilo protiv. Brojni problemi nogometa sada su još više naglašeni zbog pandemije. Vrijeme je da vidimo kako je globalna igra strukturirana i što je najbolje za naš sport. To znači i razmotriti da li je ciklus od četiri godine optimalan s natjecateljske i komercijalne perspektive, rekli su iz saveza predlagača (HRT), što je predsjedik FIFA-e Infantino ocijenio kao elokventnim i detaljnim prijedlogom, iako je naglasio da će sve ovisiti o rezultatima studije. (Tportal)

09.05.2020. (12:03)

Korona mijenja i pravila u nogometu: FIFA odobrila pet zamjena na utakmici (dosad bilo tri)

04.02.2020. (13:30)

Nigeriju u finale SP-a!

FIFA će uložiti milijardu i pol eura u afrički nogomet

“Nogomet je prvi sport na svijetu, ali je najbolje razvijen u samo pet-šest zapadnih zemalja. Jaz je sve veći i veći između Evrope i ostatka svijeta. Trebamo brinuti da nogomet ne bude samo u nekoliko zemalja i zato sam bio u Africi” – rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Kaže da će ovih milijardu i pol u iduće četiri godine FIFA usmjeriti na infrastrukturu, sistem natjecanja i jačanje sudačke organizacije. al Jazeera