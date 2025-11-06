Nogometni mir

Od ovoga je tjedna nogomet i u praksi drugačiji. I ništa više neće biti isto. Ne trebam vam ja govoriti da svjetski nogomet već desetljećima vode pohlepni pilićari koji su domaćina Mundijala odredili vodeći se gotovo isključivo svojim privatnim interesima. Poklanjanje Svjetskog prvenstva Kataru u zamjenu za privatne letove, hotele sa sedam zvjezdica, skupe satove i keš nije bilo ništa novo, pa nije trebalo biti ni neočekivano ni spektakularno, naprotiv. Ali ipak se ispostavilo da jest revolucionarno i da će promijeniti nogomet zauvijek. Umjesto planetarnog spektakla i iščekivanja najzanimljivijeg nogometnog natjecanja, ovog nam ljeta preostaju nekakve Lige nacija i utakmice koje u ionako kratkom ljetu nitko ne želi igrati. Igračima preostaju maksimalno tri tjedna odmora, domaćim prvenstvima pretumbavanja i nabijanja kalendara. Sve to kako bi nas pripremilo za mundijale budućnosti, one u kojima će sudjelovati 48 ekipa, koje će u 16 gradova igrati ukupno 80 utakmica za manje od mjesec dana. To vam u praksi znači da će za četiri godine, otprilike u ovo vrijeme, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku biti spremno 16 skupina s po tri momčadi, i to najčešće s velikom razlikom u kvaliteti. Saša Ibrulj za Telesport.