Filipinka progovorila o životu u Hrvatskoj: Nije problem zemlja koja je lijepa, već ljudi - Monitor.hr
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Padeži ipak nisu najveći problem

Filipinka progovorila o životu u Hrvatskoj: Nije problem zemlja koja je lijepa, već ljudi


Filipinka Lizzy u Hrvatskoj živi i radi već više od tri godine. Iako ističe da voli zemlju, ljude i stečena prijateljstva, na TikHoku je podijelila mračniju stranu svog iskustva. Susrela se s rasizmom, osjećajem isključenosti, kulturnim barijerama te pušenjem u zatvorenom. Najveći su joj problem radno okruženje, iscrpljenost i maltretiranje na poslu, no u istoj tvrtki ostaje zbog besplatnog smještaja i drugih pogodnosti. Iako preispituje svoju budućnost, ističući kako njezine kritike ne znače da ne voli našu zemlju te svima koji planiraju život u inozemstvu savjetuje da se dobro pripreme na sve izazove koji ih ondje čekaju. Index


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