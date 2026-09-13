Padeži ipak nisu najveći problem



Filipinka Lizzy u Hrvatskoj živi i radi već više od tri godine. Iako ističe da voli zemlju, ljude i stečena prijateljstva, na TikHoku je podijelila mračniju stranu svog iskustva. Susrela se s rasizmom, osjećajem isključenosti, kulturnim barijerama te pušenjem u zatvorenom. Najveći su joj problem radno okruženje, iscrpljenost i maltretiranje na poslu, no u istoj tvrtki ostaje zbog besplatnog smještaja i drugih pogodnosti. Iako preispituje svoju budućnost, ističući kako njezine kritike ne znače da ne voli našu zemlju te svima koji planiraju život u inozemstvu savjetuje da se dobro pripreme na sve izazove koji ih ondje čekaju. Index