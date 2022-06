Političnost jedne štikle

Vjerovali ili ne, Sigmund Freud, naš najdraži buržujski konformist, u jednom svom ranom tekstu primjećuje da homoseksualci (iliti invertiti) imaju iznimno veliku sposobnost sublimacije, to jest preusmjeravanja libidne energije u neki društveno koristan, kulturan ili umjetnički rad. Colindu Evangelistu stoga ne možemo opisati drugačije nego kao frojdovku kada u “prepjevu” pjesme kojom je otvorila nastup House of Flaminga na Zagreb Prideu 2022. Preko Freuda (pa onda i Colinde Evangeliste) možemo vidjeti genealogiju raširene ideje da su homoseksualci doista u značajnoj mjeri definirali parametre pop-kulture kakvom ju danas poznajemo. Na tom tragu, u Čoporu pičića, dokumentarnom filmu Paule Skelin i Luke Čižmaka o zapozornim dogodovštinama House of Flaminga kolegica iz Housea Entity kaže da “svima nama drag proizlazi iz neke agresije prema okolini koja te ne prihvaća i onda samo ovisi kako će se ta agresija realizirati u nešto stvarno”, od čega nas opet samo korak dijeli od frojdovske koncepcije sublimacije. Međutim, za House of Flamingo taj osobni kreativni impuls koji se formira kao prorada negativnog afekta uvijek je i na neki način političan, iako možda nije isprva tako zamišljen. Kulturpunkt