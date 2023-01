"Mjesta na kojima se nakratko odmorila duša"

“Tragovi” Dubravke Turić su film za publiku željnu arthouse filma. To nije film lakog sadržaja, njegove teške teme, prije svih smrt, introspekcija, traženje izlaza i nade, sve to izloženo je polaganim ritmom, bremenito značenjima koja dominiraju filmom, ali ne na njegovu štetu. Ana, mlada, zrela žena, doktorica antropologije, piše knjigu o “mirilima”, drevnim pogrebnim spomen obilježjima na Velebitu. Tamošnji stanovnici bi nakon smrti tradicionalno nosili pokojnika do groblja i po nekoliko kilometara i na tom putu bi se mjesto odmora, gdje bi nakratko spustili tijelo preminuloga, obilježilo. U ovom filmu toliko je ljubavi prema uništenom, zaboravljenom centru Zagreba, snimanom noću, bez automobila i bez prolaznika, da je to gotovo dirljivo. Tako i grafiti, likovno zanimljivi kao murali na pročeljima zgrada, postaju ravnopravnom urbanom oznakom, i oni su – nečiji tragovi. Jutarnji