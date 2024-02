Joj, neki su mi jako dugo na popisu, a nikako da ih pogledam

Prošla godina bila je više nego solidna što se filmova tiče, a ako nijedan od ovih filmova ne bude odgođen, mogli bismo imati još jednu dobru godinu za film, u kojoj će Hollywood vidati rane nastale pandemijom, laganim posrnućem podžanra filmova o superjunacima i štrajkom scenarista i glumaca: Mean Girls, Argylle, Madame Web, Dune Part Two, Road House, Ghostbusters: Frozen Empire, Mickey 17, Godzilla x Kong: The New Empire, Civil War, Furiosa: A Mad Max Saga, Kingdom of the Planet of the Apes, Inside Out 2, The Bikeriders, Horizon: Chapter 1, A Quiet Place: Day One, Deadpool 3, Beetlejuice 2, Joker: Folie a Deux, Gladijator 2, Mufasa: The Lion King… (Index, fubiz)