Tko je još probdio noć?

Osim nagrada za najbolji film i režiju očekuje se da će “Oppenheimer” slaviti i u kategoriji najboljeg sporednog glumca, gdje Robert Downey Jr. sa stopostotnim učinkom prati dosadašnju žetvu najboljega filma i Nolana kao redatelja, pa tako imaju jednake omjere na kladionicama (3/1) na koje se gotovo uopće ne isplati kladiti. Usto se očekuje i pobjeda u kategorijama najbolje filmske fotografije, montaže i glazbe, a jedino bi u utrci za najbolji zvuk na određenu konkurenciju mogao naići kod “The Zone of Interest” Jonathana Glazera.

Kao favorit u trci za najbolji izvorni scenarij u konačnici se ipak istaknuo “Anatomy of a Fall” iznad “The Holdovers” koji svakako može računati na nagradu za sporednu glumicu, dok je jedina “napetija” kategorija ona za glavnu glumicu: Sandra Hüller, Emma Stone ili pak Lily Gladstone. Ravno do dna. Dodjela je na rasporedu ove nedjelje. Tema na Forumu.