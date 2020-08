Ispucali se prije finala

Dinamo može do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante. U slučaju neodlučenog ishoda protiv Cityja, Dinamo ne može do osmine finala elitniog natjecanja »Starog kontinenta«, ali može do 16-ine finala Europske lige. Uz remi u Zagrebu momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtara. Tablice, jučerašnji rezultati i raspored današnjih utakmica Lige prvaka.