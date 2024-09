Neslavni rekord

Hrvatski prvak u München stiže nakon poraza 1:0 od Hajduka na Maksimiru u derbiju SuperSport HNL-a, a Bayern u ovaj meč ulazi nakon pobjede 6:1 na gostovanju kod Kiela u Bundesligi. Prvi gol Bavarci zabijaju u 18. minuti iz penala, i to nakon čak dva poništena gola iz zaleđa. Do kraja poluvremena vodili su 3:0. Dinamo se u drugom poluvremenu silovito vratio, i to s čak dva gola u samo dvije minute. Prvi je zabio Petković u 49., a zatim u 50. minuti na 3:2 smanjuje Ogiwara. No, domaći su prelomili i do kraja utakmice zabili još šest golova. Kane je zabio ukupno 4. Rezultat na kraju 9:2 za Bayern. Iduću utakmicu Modri igraju kod kuće protiv Borussije Dortmund. Index… pogledajte komentare na Forumu.