Budućnost je tu

Ime Frankieja Zapate veže se uz mlazni hoverboard, leteću dasku kojom je ovaj Francuz nastupao na brojnim događajima, ali i 2019. godine uspio njome preletjeti La Manche. Od tada nije imao pretjeranog uspjeha u komercijalizaciji svojeg izuma. No, Zapata je u međuvremenu radio na novom izumu, ponovno namijenjenom osobnom letenju. U malenu hibridno-električnu multirotorsku letjelicu može se smjestiti tek pilot, koji sjedi u ostakljenoj kapsuli oblika jajeta. Na web stranicama se navodi kako je ovo “najnaprednija osobna letjelica na svijetu”. Tako Airscooter može letjeti brzinom od 100 km/h (krstareća brzina je 80 km/h), nosivost mu je 120 kilograma, a u zraku može ostati oko 2 sata. Pogonjen je “patentiranim benzinsko-električnim sklopom” s 12 propelera i 8 elektromotora, za koji nisu objavljene detaljne tehničke karakteristike. Ima rezervoar za benzin kapaciteta 18,9 litara, može se pogoniti i ekološki održivim gorivom, a ugljični otisak usporediv je s osobnim automobilom. Bug