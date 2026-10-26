Floridsko sveučilište uvodi prvu policijsku leteću osobnu letjelicu Jetson ONE - Monitor.hr
Jučer (22:00)

Budućnost je tu

Floridsko sveučilište uvodi prvu policijsku leteću osobnu letjelicu Jetson ONE

Tvrtka Jetson isporučila je Floridskom politehničkom sveučilištu prvu eVTOL letjelicu Jetson ONE za policijske operacije, nazvanu „Astro“. Uređaj je isporučen preko reda unatoč trogodišnjoj listi čekanja. Sveučilišna policija koristit će je za nadzor kampusa, pristup nepristupačnim terenima i brzu dostavu hitnih potrepština, uz prethodno odobrenje FAA-a. Osim u javnoj sigurnosti, leteći jednosjed služit će studentima i profesorima novog studija zrakoplovnog inženjerstva kao istraživačka platforma za prikupljanje realnih podataka i diplomske radove. Testiranja će se provoditi na specijaliziranom poligonu SunTrax u Auburndaleu. Bug


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