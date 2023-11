Drži te iznad vode

Američka tvrtka Regent prikupila je 90 miijuna dolara kako bi do sredine desetljeća pokrenuo proizvodnju svoje električne letjelice koja leti isključivo iznad vode. Ova letjelica može prijeći do 290 kilometara, brzinom do čak 290 km/h. Električni zračni taksiji s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (eVTOLS) mogli bi jednog dana postati uzbudljiv novi način za vožnju po urbanim krajolicima, a već sada se u njih ulažu milijarde dolara. Ipak, zasad još nije jasno kada će oni ući u komercijalnu upotrebu i kolika će biti cijena vožnje. Forbes