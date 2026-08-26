Foto natječaj: Bršljan - Monitor.hr
Prekjučer (20:00)

U zagrljaju prirode

Foto natječaj: Bršljan

Jednostavna tema. Ukoliko ste i vi ulovili zanimljivu fotku ove biljke, slobodno je okačite do petka do kraja dana. Nakon toga slijedi glasanje za vikend, nakon čega će se znati pobjednik koji će imati privilegiju zadati iduću temu. Forum


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Utorak (19:00)

Da ne bi bilo 'hihi evo mene opet'

Tema na Forumu: Što ako odustaneš od već prihvaćenog posla zbog drugog na kojem su bolji uvjeti?

Jedan forumaš piše kako je nedavno kod apliciranja za posao prihvatio jednu ponudu, da bi ubrzo dobio priliku da radi na drugom poslu koji mu više odgovara. Iako je poslodavcu 1 kulturno otkazao mailom, brine ga je li si time trajno zatvorio neka vrata. Prihvatio sam posao br 1 koji je bio manji na listi prioriteta, jer nisam znao hoće li me odabrati na poslu 2 koji više želim, nisam sad mogo reć da čekam da mi jave za drugi posao jer bi time bio automatski eliminiran te bi moguće ostao bez obje prilike, budući da nisam znao ishod... Javili su se forumaši sa sličnim iskustvima, koji bi uglavnom postupili kao i on, premda im ostaju upitnici nad glavom što bi bilo kad bi bilo, u slučaju otkaza i slično.

02.01. (00:00)

Fotografski ispraćena još jedna godina

Završio još jedan ‘Projekt 52’ – po jedna fotka za svaki tjedan u godini

Iako je teško držati kontinuitet, ima ih dovoljno upornih koji su uspjeli objaviti jednu fotku za svaki tjedan u godini. Radi se o temi na Forumu koja ide godinama, i koja je upravo započela u novom ciklusu. S obzirom da je nova godina obično doba novih početaka i odluka, probajte se i vi okušati. Krenuo je i isti projekt s određenom temom za svaki tjedan. Za nju komentari gdje je dopušteno i chatati idu u posebnu temu. Forum