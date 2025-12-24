Pa i nije bila tako loša

Dinosaur, kažu. Kao da je to uvreda. Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma, skrolati bez svrhe, živjeti 15 sekundi po objavi, pa u algoritamski pakao. Forum.hr je metuzalem koji pamti ratove — flame warove o cjepivima prije cjepiva, o autima prije Tesli, o ženama prije Tinder apokalipse. Mjesto gdje se još vodi rasprava bez emojija, gdje linkovi traju dulje od prosječnog braka. Mjesto gdje te neće shadowbanat jer si bez smajlića rekao da je nešto glupo.

Naravno da je Forum.hr dinosaur. I to ne neki pitomi barney, nego full T-Rex, s forumskim napisima o “čokoladnim jogurtima u Lidlu 2012.” i moderatorima koji te obrišu kao čečensku poruku iz telegrama. Dinosaur koji gazi, ne pleše. Koji ne mora biti brz jer mu nije stalo da te zadrži — ako si tu, tu si jer želiš čitati 300 komentara o zakonima o nasljeđivanju i 7. stranici rasprave o WC školjci s bideom. Forum.hr ne umire. On hibernira dok vani TikTok pleše kolo smrti. Kaže zanimljiv forumaš Dr. Gonzo na Monitorovom forumu, nakon što je netko drugi obznanio da je čuo od nekoga da priča kako je Forum.hr dinosaur.