Pa i nije bila tako loša
Foto natječaj: Da je moja 2025. godina fotka
Svoje slikovite fotke možete objaviti na Forumu zaključno do 27.12. do kad traju prijave.
Nova tema: Razglednica (što god ste kliknuli i pomislili “kako bi ovo izgledalo na razglednici?“, ljeto,jesen, zima… svejedno, iskopajte nešto staro ili novo)… Kažu na Forumu. Vremena imate do četvrtka 7.8.
Nova tema u ovo ljetno vrijeme na Forumu. Ako vas zanima ta tematika, možete se i vi pokazati sa svojim uratkom, vremena imate do petka, 19. srpnja, do kraja dana. U isto vrijeme postoji i Anonimni natječaj, gdje se fotke šalju dežurnoj moderatorici. Tema je Apstrakcija u boji. Forum
Dinosaur, kažu. Kao da je to uvreda. Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma, skrolati bez svrhe, živjeti 15 sekundi po objavi, pa u algoritamski pakao. Forum.hr je metuzalem koji pamti ratove — flame warove o cjepivima prije cjepiva, o autima prije Tesli, o ženama prije Tinder apokalipse. Mjesto gdje se još vodi rasprava bez emojija, gdje linkovi traju dulje od prosječnog braka. Mjesto gdje te neće shadowbanat jer si bez smajlića rekao da je nešto glupo.
Naravno da je Forum.hr dinosaur. I to ne neki pitomi barney, nego full T-Rex, s forumskim napisima o “čokoladnim jogurtima u Lidlu 2012.” i moderatorima koji te obrišu kao čečensku poruku iz telegrama. Dinosaur koji gazi, ne pleše. Koji ne mora biti brz jer mu nije stalo da te zadrži — ako si tu, tu si jer želiš čitati 300 komentara o zakonima o nasljeđivanju i 7. stranici rasprave o WC školjci s bideom. Forum.hr ne umire. On hibernira dok vani TikTok pleše kolo smrti. Kaže zanimljiv forumaš Dr. Gonzo na Monitorovom forumu, nakon što je netko drugi obznanio da je čuo od nekoga da priča kako je Forum.hr dinosaur.
Dylan je pjesmu napisao nakon turneje u Engleskoj. Navodno je bio nezadovoljan glazbenom industrijom i predodžbe njega kao “glasnika generacije”. Za pretpostaviti je kako zapravo pjeva sam sebi. Pjesma je započela kao dugačka, prozno-tekstualna balada, koju je skratio na šest minuta i dvanaest sekundi. Stvar kombinira elemente rocka i folka, smatra se jednom od najvažnijih pjesama u povijesti popularne glazbe. Promijenila je percepciju rock glazbe kao umjetničkog oblika i imala ogroman utjecaj na glazbenu industriju. Rolling Stone magazin ju je rangirao kao najbolju pjesmu svih vremena na svojoj listi 500 najboljih pjesama svih vremena – kažu na temi Pjesma dana, u kojoj svi slobodno mogu komentirati ovu legendarnu stvar, i to prigodnu kada A Complete Unknown igra u kinima.
Na Forumu je pokrenut novi podforum na kojem se komentiraju aktualni događaji iz svijeta, regije ili kod nas. Dosad se uglavnom o pojedinim zanimljivijim događajima raspravljalo na Politici, a sad su pojedine teme odvojene, a ima i prostora za nove.
Zamislite da vas je netko angažirao da mu napravite fotografiju proizvoda koju će koristiti za marketing. Bez ikakvog teksta ili logotipa, samo fotografija – tako glasi u opisu anonimnog foto natječaja koji traje još nekoliko dana. Pripazite na pravila – fotke se šalju moderatorici teme, a autori otkrivaju nakon glasanja. U tijeku je i regularni foto natječaj, tema je Advent. Forum
Na Forumu su ponovno pokrenuli Pjesmu dana sa suradnjom Marka Lanegana i Dukea Garwooda: pjesma je u suštini jednostavan, oskudan i fin elektro blues, s naglašenim vokalom, zvuk vrlo tipičan za marka i dukea kada rade zajedno, s tim da je na njihovom prvom albumu zvuk bio čist i kristaliničan, a ovdje je mračniji, dublji, malo u nekom crnom mulju (al na dobar način). tematski može biti svašta, ovo je po meni možda i ljubavna pjesma, posveta ili jednostavno oda ljubavi prema (određenoj) životinji / životinjama kao našim s ljubavlju izabranim životnim suputnicima – kažu u uvodu, dok drugi forumaš kaže kako mu baš paše za ovo prosinačko jutro. Priključite se i vi, preslušajte, komentirajte…
Pravila: fotke se prema dogovoru šalju dežurnom moderatoru. Fotke se šalju s nekog image hosting servisa, najbolje postimg, ali može i neki drugi. Bitno da nije Flickr ili negdje gdje vas se povezuje s drugim vašim fotkama. Isto tako ne bi bilo dobro da je fotka već prije stavljena negdje na forum. Maksimalna dopuštena veličina je 800px po duljoj stranici. Autori fotki se otkrivaju nakon glasanja – kažu u ovotjednom foto natječaju, a tema je namijenjena prikazu onog u čemu besramno uživate ili u čemu biste besramno uživali.
Idemo u ovaj krug mekano. S mekanim materijalima, mekanim dodirima, mekanim fokusom, mekanim fotkama, mekanim osjećajima… Pokažite koliko možete biti mekani – kaže postavljačica teme na ovotjednom forumskom foto natječaju. Stignete se pridružiti i vi sa svojom mekoćom. Usput stignete glasati za najbolju vam fotku na anonimnom foto natječaju.