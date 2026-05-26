Danas (16:00)

Inspirirano hororima

Foto natječaj: Strah

Kao što i sam naslov govori, traži se fotoaparatom uhvaćeni prizor koji izaziva ovu vrstu nelagode. Vremena do petka, nakon čega slijedi glasanje. Forum


02.01. (00:00)

Fotografski ispraćena još jedna godina

Završio još jedan ‘Projekt 52’ – po jedna fotka za svaki tjedan u godini

Iako je teško držati kontinuitet, ima ih dovoljno upornih koji su uspjeli objaviti jednu fotku za svaki tjedan u godini. Radi se o temi na Forumu koja ide godinama, i koja je upravo započela u novom ciklusu. S obzirom da je nova godina obično doba novih početaka i odluka, probajte se i vi okušati. Krenuo je i isti projekt s određenom temom za svaki tjedan. Za nju komentari gdje je dopušteno i chatati idu u posebnu temu. Forum

11.06.2025. (18:00)

Duh Huntera S. Thompsona i dalje živi

Je li Forum.hr dinosaur? Dr. Gonzo: ‘Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma i skrolati bez svrhe…’

Dinosaur, kažu. Kao da je to uvreda. Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma, skrolati bez svrhe, živjeti 15 sekundi po objavi, pa u algoritamski pakao. Forum.hr je metuzalem koji pamti ratove — flame warove o cjepivima prije cjepiva, o autima prije Tesli, o ženama prije Tinder apokalipse. Mjesto gdje se još vodi rasprava bez emojija, gdje linkovi traju dulje od prosječnog braka. Mjesto gdje te neće shadowbanat jer si bez smajlića rekao da je nešto glupo.

Naravno da je Forum.hr dinosaur. I to ne neki pitomi barney, nego full T-Rex, s forumskim napisima o “čokoladnim jogurtima u Lidlu 2012.” i moderatorima koji te obrišu kao čečensku poruku iz telegrama. Dinosaur koji gazi, ne pleše. Koji ne mora biti brz jer mu nije stalo da te zadrži — ako si tu, tu si jer želiš čitati 300 komentara o zakonima o nasljeđivanju i 7. stranici rasprave o WC školjci s bideom. Forum.hr ne umire. On hibernira dok vani TikTok pleše kolo smrti. Kaže zanimljiv forumaš Dr. Gonzo na Monitorovom forumu, nakon što je netko drugi obznanio da je čuo od nekoga da priča kako je Forum.hr dinosaur.

27.01.2025. (11:00)

U inat svima!

Pjesma dana po izboru Forum.hr-a: Bob Dlyan – Like a Rolling Stone

Dylan je pjesmu napisao nakon turneje u Engleskoj. Navodno je bio nezadovoljan glazbenom industrijom i predodžbe njega kao “glasnika generacije”. Za pretpostaviti je kako zapravo pjeva sam sebi. Pjesma je započela kao dugačka, prozno-tekstualna balada, koju je skratio na šest minuta i dvanaest sekundi. Stvar kombinira elemente rocka i folka, smatra se jednom od najvažnijih pjesama u povijesti popularne glazbe. Promijenila je percepciju rock glazbe kao umjetničkog oblika i imala ogroman utjecaj na glazbenu industriju. Rolling Stone magazin ju je rangirao kao najbolju pjesmu svih vremena na svojoj listi 500 najboljih pjesama svih vremena – kažu na temi Pjesma dana, u kojoj svi slobodno mogu komentirati ovu legendarnu stvar, i to prigodnu kada A Complete Unknown igra u kinima.

14.01.2025. (13:00)

Sve što ste željeli komentirati, ali niste znali gdje

Novi podforum Aktualno

Na Forumu je pokrenut novi podforum na kojem se komentiraju aktualni događaji iz svijeta, regije ili kod nas. Dosad se uglavnom o pojedinim zanimljivijim događajima raspravljalo na Politici, a sad su pojedine teme odvojene, a ima i prostora za nove.