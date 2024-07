Negativni prostor je sve ono okolo i između subjekta/ata što na kraju krajeva omeđuje i određuje naš subjekt (pozitivni prostor). Negativni prostor, koliko god jednostavno to zvučalo, ali nije, mora služiti tome da istakne pozitivni prostor, da mu da prostora “da diše” – nekakva je definicija s ove stranice. Forumaši se ovog tjedna igraju upravo s time, a svoj primjerak možete poslati i Vi, zaključno do 12. svibnja do kraja dana. Forum