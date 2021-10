Bitno da je mokro

Forumaši na Glazbi protekli su tjedan uživali u neobičnom spoju dva različita albuma: Aphex Twin – Syro i Primal Scream – Screamadelica. Kako sam “Movin On Up” zna od prije onda sam na račun nje očekiva da će i ostatak albuma bit na tom tragu samo šta su preostale stvari ipak malo drugačijeg stila koji meni baš i ne leži. Al bez obzira na sve to smatram ovaj album vridnim slušanja, kaže jedan forumaš za album od Primal Scream koji je izašao prije točno 30 godina. Za Aphex Twin govore pak: Ovo je zasigurno iznimno pitak i jako dobar album, premda je meni najbolji od njega SAW 2. Ne pomiče granice (valjda), ali to nije ni bitno kad je kakvoća materijala takva kakva je, što je dobilo odgovor: Ne pomiče na razini kako je to nekad znao raditi, ali unosi neke nove momente koji nisu nužno očiti na prvu. Nije revolucija, ali je evolucija njega kao autora. Nije spavao što se glazbe tiče dok je bio odsutan iz javnosti, što je dobro. U prošlom tjednu bio je odabran i album od Cat Power, ali čija je tema otvorena tek jučer. Za nove albume tjedna glasanje je završilo jutros, a pobjedu su odnijeli Roberta Flack i Smog.