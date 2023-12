O-gradi, o-grada

Da li bi pravno mogao nadrapati ako bi javno (u određenim fb grupama, objava na portalu i sl.) ‘raskrinkao’ serijsku varalicu, osobu koja laže, manipulira i iskorištava ljude za svoju korist? Konkretna osoba me izmanipulirala i iskoristila za seks, novac, poklone (nije ukrala ništa no dovođenjem u zabludu sam svojevoljno joj kupovao i častio) mog poznanika također, tako da bi tu bilo i svjedoka. Konkretna osoba je navodno i u braku, no riječ je o vezi na daljinu.. dok joj partner vani radi, ona tu vrti muškarce oko malog prsta. Ima li pravnih lijekova da se takvoj osobi stane na kraj? – pita forumaš na temi na Pravu, a u zanimljivu su se raspravu uključili i drugi. Tužba za što???? To što se poigrala s napaljenim naivcima da bi uzela koji poklon??? To nije nikakav zločin – jedan je od odgovora. Savjetuju mu da o ženinom ponašanju, po mogućnosti, obavijesti muža. Forum.hr