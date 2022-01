Novi forumski foto natječaj krenuo je prigodnom temom za ovo razdoblje kiša i mokrijeg vremena. No, mnogi su forumski foto entuzijasti posegnuli za arhivom i pokazali svoje umijeće bilježenja trenutaka fotoobjektivom raznih motiva i to različitim stilovima. Vremena za prijavu fotografija još ima, i to do srijede, 20. listopada, nakon čega kreće anketa.