Kad magnetsko polje podivlja, dobijemo obojano nebo
Fotografije nedavne aurore borealis diljem Hrvatske, sve na jednom mjestu
Sjajna polarna svjetlost vidjela se iz Hrvatske u kasnijim večernjim satima 19. siječnja 2026. Aurora je ipak rijetka pojava u našim krajevima. Ne tako rijetka kako bi većina ljudi pomislila, ali svaka njezina pojava izaziva veliku pozornost i čuđenje. Tko je imao sreće s vedrim nebom, uistinu je mogao uživati u nesvakidašnjem prizoru. Na blogu Nebo prikupljene fotografije raznih autora iz cijele Hrvatske koji su fotografirali ovu nesvakidašnju pojavu.