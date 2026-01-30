Kad magnetsko polje podivlja, dobijemo obojano nebo

Svrha ovog teksta je da budete svjesni da nije uvijek sve tako kako vam fotografi kažu, koliko god poznati i samouvjereni bili. Ponekad to i sami možete provjeriti, kaže autor teksta na blogu Nebo, osvrnuvši se na nedavnu izložbu fotografija neba, od kojih su neke izgledno, po njegovoj procjeni, fotošopirane. U obradi fotografija može se pretjerati, najčešće bojom, ali i veličinom neba. Najčešće je u fokusu Mjesec, ali i drugi nebeski objekti. Posebno je problematično kada se Mliječna staza prikaže pod potpuno drugačijem kutem nego što inače je. Na stranu umjetnički dojam autora fotografije i obrade, takve bi intervencije trebale biti posebno označene, smatra autor teksta.