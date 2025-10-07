Lov na savršeni noćni kadar
Za pobjedničku fotografiju probdio noć na Krbavskom polju
Fotografija bala sijena na Krbavskom polju, iza ponoći, uz noćno nebo i Mliječni put, autora Danijela Bošnjaka iz Zagreba pobijedila je u kategoriji #proizvodnja na ovogodišnjem regionalnom izboru najbolje ruralne fotografije – RuralFoto, koji organizira Agroklub. Na čijem je točno imanju nastala fotka, ni sam nije siguran, no vlasnici znaju da oni ovdje ekipno borave, loveći savršene noćne kadrove. Na Krbavskom polju, kako kaže, često sreću ljude koji tjeraju krave, svinje, konje, ali i divljač – jelene, zečeve, lisice, veprove. Nerijetko i lovce. “Koji put, oni kažu ‘dečki, vi samo s fotoaparatima, gdje su puške’. Svatko je sa svojim oružjem, ali pazimo uvijek i gdje idemo.”