Godzilla među kompjuterima

Japan priprema FugakuNEXT, nasljednika superračunala Fugaku, u suradnji Fujitsua, Nvidije i Rikena. Novi sustav trebao bi startati oko 2030., kombinirajući simulaciju i umjetnu inteligenciju u jedinstvenu AI-HPC platformu. Po prvi put koristi GPU akceleratore, s mogućim ugradnim Feynman GPU-om 2028. Predviđa se više od 600 EFLOPS FP8 AI performansi – stostruko jače od Fugakua – uz isti energetski okvir od 40 MW. Fujitsu razvija MONAKA-X CPU, dok Riken radi na softveru i algoritmima. FugakuNEXT cilja na znanost, industriju i AI otkrića. Mreža