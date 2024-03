Joj da mi je rudnik toga

U laboratorijima sveučilišta Oxford radi se novi materijal čiji će gram koštati čak 100 milijuna funti. Najskuplji materijal u povijesti sačinjavaju molekule ugljika i dušika u obliku kaveza. Pomoću ovoga materijala moći će se proizvesti prijenosni atomski sat, najtočnija naprava za mjerenje vremena na svijetu. Atomski sati postoje i sada, ali su veličine prostorije. Današnji GPS-ovi mogu prepoznati prostor do 2 metra udaljenosti. S novom tehnologijom to će biti moguće do 1 mm. Ovo je vrlo važno za razvoj automobila kojima neće trebati vozač. Srednja.hr, Telegraph