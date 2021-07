Igra rokenrol

Srđan Gojković Gile u intervjuu za Lupiga: Uvek postoji to neko zlatno doba, ali nikad ne traje zauvek. Ja to tako gledam. To je bio neki kreativni period, naročito prva polovina osamdesetih. Okolnosti proizvode umetnost. To što se dešava u društvu, kao što je ono što se dešavalo ranih osamdesetih nas inspirisalo. Tako i sad, kakvo je društvo – takva je umetnost. Sad kao, naizgled, imaš više slobode. Imaš Internet, tad niko ne bi znao za tebe ako te ne puste na radiju ili ti ne objave ploču, a ti sad staviš to na internet i to je mnogo veća sloboda. Ali došlo je do hiperprodukcije. Baš zato što svako može. To je prezasitilo ljude. Po meni je to otežavajuća okolnost sadašnjeg vremena.