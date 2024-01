Girl power

U srcu europske borbe za digitalnu transformaciju i razvoj vještina, Girls own STEM projekt udruge Bioteka predstavlja svijetlu točku. S obzirom na nedostatak digitalnih vještina u EU, projekt se ističe kao model dobre prakse, fokusirajući se na edukaciju djevojaka u STEM područjima. Ovaj inovativni pristup, nagrađen na međunarodnom natjecanju inovacija, mentorira 50 talentiranih djevojaka, potičući ih na rješavanje stvarnih problema u njihovim zajednicama korištenjem STEM metoda. Unatoč nedostatku žena u STEM područjima, Girls own STEM projekt pruža nadu, potičući žene u IT sektoru da postanu mentorska okosnica za mlade djevojke. Kroz inovativne pristupe edukaciji, poput praktičnog rada na problemima i suradnje s uspješnim poslovnim ženama, projekt potiče razvoj ključnih vještina za budućnost. Cilj projekta je stvoriti trajnu inicijativu koja će redovito educirati mlade žene i poticati ih na vođenje projekata u STEM područjima, doprinoseći tako digitalnom društvu i rodnoj ravnopravnosti. (Netokracija)