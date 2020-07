Jeftino se prodali

“Nije nas ometalo, ali to nije vrsta publiciteta koji smo priželjkivali unatoč brojnim komentarima da je to skoro planirani PR za predstavu ‘Elementarne čestice’. Bili smo u odličnim odnosima s osiguranjem. To je i njima bila izvanredna situacija… nama se činila nepotrebnom, naravno iz naknadne perspektive, ali je bila u skladu s profesionalnim procjenama. Izgleda da smo poželjnija meta bili raznim moralizatorima i agilnim čuvarima tradicije, nego islamskim fundamentalistima”, kaže glumica Senka Bulić. Glumac Marko Mandić, glavni akter šokantno erotskih scena u predstavi slovenski je prvak Drame te uzoran muž i otac koji sa sinovima igra šah i ide u izviđače, piše pak Jutarnji. T-Portal