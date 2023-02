Nemreš pobjeć' od neradne nedjelje

Nije tajna da autor teksta godinama surađuje s ovim glazbenikom koji ujedno i piše za portal, no činjenica je da je album Apocalipstick Grobenskog prošle godine bio među najboljim domaćim albumima prema brojnim listama. Pritom sam nije fan pop izričaja kao ni albumom, ali koncertom je bio oduševljen. Prije svega, okupio je strašan bend. Bio je to odličan koncert, a skoro se nije dogodio. Dva dana prije Groba mi je pod poštenom dozom stresa i panike javio da je i njegov bubnjar podlegao boleštini. Očito nešto hara i nije ugodno. Nevjerojatan je to pothvat u roku jednog dana naći slobodnog bubnjara i u sedam sati probe izvježbati ga toliko da bude sposoban izvesti cijeli album uživo sljedeće večeri. Ipak, zamjenski se bubnjar pokazao fenomenalnim izborom i uspio je ne samo odsvirati nastup, već i nekoliko puta doista zabljesnuti. To je bila prva velika i važna pobjeda sinoćnje večeri. Ravno do dna