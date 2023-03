Mala crveno-bijela kuverta

24 sata pišu o novostima u Gmailu: Sada ćete puno više toga s porukom moći obaviti bez da ste ju uopće otvorili. Kad dođete nad poruku imat ćete novi izbornik kojim ćete moći obaviti niz radnji s porukom, ali i dokumentima koji su vam stigli uz nju. Google će vas i podsjetiti da imate poruke koje niste taknuli danima kako bi bili sigurni da slučajno ne propustite nešto važno. Moći ćete uključiti i opciju da se vaš mail izbriše nakon nekog vremena, kao što se to događa s porukama na Snapchatu ili u Instagram pričama. Novosti možete aktivirati u Postavkama, pod opcijom Try the new Gmail.