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Dan samaca na Godeal24: Završni tjedan akcije za 11.11. – Office 2024 za 22,11 €, Windows 11 Pro za 12,25 €!
Godeal24 najavljuje završni tjedan akcije 11.11. U ponudi su Office 2024 Professional za 22,11 € i Windows 11 Pro za 12,25 €, uz jednokratnu kupnju tih dvaju proizvoda. Popis obuhvaća i licence za više računala, godišnje pretplate na Microsoft 365 te alate za PDF i oporavak podataka. Za odabrane pakete Officea i Windowsa naveden je popust od 62 % uz kod GG62. Cijene i uvjete pojedine ponude provjerite na stranici trgovine.
Office 2024 Professional: svakodnevni alati po pristupačnoj cijeni
- MS Office 2024 Professional – 1 Key – 22,11 €
- MS Office 2021 Professional – 1 Key – 26,11 €
- MS Office 365 Account for Mac – 35,99 €
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 Keys – 61,11 € (20,37 €/Key)
- MS Office 2024 Professional Plus – 5 Keys – 95,11 € (19,02 €/Key)
- MS 365 Personal for 1 Year – 78,99 € (Reg.99 €)
- MS 365 Family for 1 Year – 98,99 € (Reg.129 €)
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 98,00 €
Windows 11 Pro: organizirajte rad i istražite AI
- Windows 11 Professional – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (12,12 €/Key)
- Windows 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (10,65 € /Key)
- Windows 11 Home – 12,15 €
- Windows 10 Professional – 8,25 €
- Windows 10 Professional – 2 Keys – 14,25 € (7,12 €/ Key)
- Windows 10 Home – 8,15 €
- Windows 10 Home – 2 Keys – 14,45 € (7,24 €/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 Key – 12,80 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 Key – 12,25 €
Povoljni paketi uz 62 % popusta (kod kupona „GG62”)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – Bundle – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – Bundle – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 36,19 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro – Bundle – 36,09 €
Radite pametnije uz dodatne računalne alate
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 79,98 €
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39,98 €
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30,00 €