Dan samaca na Godeal24: Završni tjedan akcije za 11.11. – Office 2024 za 22,11 €, Windows 11 Pro za 12,25 €! - Monitor.hr
Danas (08:30)

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Dan samaca na Godeal24: Završni tjedan akcije za 11.11. – Office 2024 za 22,11 €, Windows 11 Pro za 12,25 €!

Godeal24 najavljuje završni tjedan akcije 11.11. U ponudi su Office 2024 Professional za 22,11 € i Windows 11 Pro za 12,25 €, uz jednokratnu kupnju tih dvaju proizvoda. Popis obuhvaća i licence za više računala, godišnje pretplate na Microsoft 365 te alate za PDF i oporavak podataka. Za odabrane pakete Officea i Windowsa naveden je popust od 62 % uz kod GG62. Cijene i uvjete pojedine ponude provjerite na stranici trgovine.

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04.11. (08:30)

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Godeal24 za Singles Day: Office 2024 za 22,11 €, Windows 11 Pro za 12,25 € u akciji 11.11.

Godeal24 u akciji 11.11 nudi Office 2024 Professional za 22,11 € i Windows 11 Pro za 12,25 €, uz jednokratno plaćanje bez pretplate. U ponudi su licence za više računala, Microsoft 365, Windows 10 i 11 te alati za PDF i oporavak podataka. Paket Windows 11 Pro + Office 2024 Pro stoji 32,95 €, a za odabrane pakete istaknut je kod GG62. Više detalja nalazi se na stranici trgovine.

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Poslastica za vaše računalo: Windows 11 Pro

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26.06. (12:23)

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Iskoristite odličnu priliku: MS Office 2024 Pro i Windows 11 Pro zajedno za samo 27 € na Godeal24!

Za svakoga tko želi udahnuti novi život svom računalu, najveća prepreka obično je visoka cijena vrhunskog softvera. Srećom, ta je prepreka sada potpuno uklonjena. Trenutačno na Godeal24 možete osigurati doživotnu licencu za Microsoft Office 2024 Professional i Windows 11 Pro u zajedničkom paketu za nevjerojatnih 27 €. Kupnja zasebne doživotne licence za novi MS Office 2024 Pro ili nadogradnja na originalni retail ključ za Windows 11 Pro obično bi vas stajala znatno više. Spajanjem u jedan paket cijena naglo pada, što ovu ponudu čini iznimno povoljnom. Plaćate samo jednom, a softver je vaš zauvijek.

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22.05. (12:03)

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A sada nešto vrlo povoljno za godišnjicu: Aktivacijski ključevi za Office 2021 samo 29€ i za Windows 11 samo 12€ na Godeal24!

Trajna licenca za Microsoft Office Professional 2021 za Windows sada na Godeal24 stoji samo 29,28 € umjesto 249 €. Paket uključuje osam aplikacija: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Access i Publisher za posao, studij i kućnu uporabu. Nakon kupnje dobivate trenutačni ključ i izravno preuzimanje na računalo, bez obvezne veze s cloudom. U nekoliko minuta možete urediti dokumente, tablice i prezentacije te ubrzati svakodnevne zadatke. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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Office 2024 trenutno košta 299,00 € (uključujući Outlook) u službenoj Microsoftovoj trgovini. Za korisnike koji ne trebaju najnovije značajke, odabir prethodne verzije Office 2021 je mnogo isplativije rješenje. Godeal24 nudi originalnu licencu Microsoft Office 2021 po najnižoj mogućoj cijeni. Keysfan jamči da je svaka licenca sigurna i originalna! Skinite softver sa interneta i aktivirajte ga pomoću ključa kupljenog na Keysfanu. Tako aktiviran softver je trajno licenciran i daje vam mogućnost daljnje korisničke podrške i nadogradnje. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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Windows plus Office paketi – 62% popusta uz promo kod GG62

Office 2024 trenutno košta 299,00 € (uključujući Outlook) u službenoj Microsoftovoj trgovini. Za korisnike koji ne trebaju najnovije značajke, odabir prethodne verzije Office 2021 je mnogo isplativije rješenje. Godeal24 nudi originalnu licencu Microsoft Office 2021 po najnižoj mogućoj cijeni. Keysfan jamči da je svaka licenca sigurna i originalna! Skinite softver sa interneta i aktivirajte ga pomoću ključa kupljenog na Keysfanu. Tako aktiviran softver je trajno licenciran i daje vam mogućnost daljnje korisničke podrške i nadogradnje. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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20.04. (14:40)

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Office 2024 trenutno košta 299,00 € (uključujući Outlook) u službenoj Microsoftovoj trgovini. Za korisnike koji ne trebaju najnovije značajke, odabir prethodne verzije Office 2021 je mnogo isplativije rješenje. Godeal24 nudi originalnu licencu Microsoft Office 2021 po najnižoj mogućoj cijeni. Keysfan jamči da je svaka licenca sigurna i originalna! Skinite softver sa interneta i aktivirajte ga pomoću ključa kupljenog na Keysfanu. Tako aktiviran softver je trajno licenciran i daje vam mogućnost daljnje korisničke podrške i nadogradnje. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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Office 2024 trenutno košta 299,00 € (uključujući Outlook) u službenoj Microsoftovoj trgovini. Za korisnike koji ne trebaju najnovije značajke, odabir prethodne verzije Office 2021 je mnogo isplativije rješenje. Godeal24 nudi originalnu licencu Microsoft Office 2021 po najnižoj mogućoj cijeni. Keysfan jamči da je svaka licenca sigurna i originalna! Skinite softver sa interneta i aktivirajte ga pomoću ključa kupljenog na Keysfanu. Tako aktiviran softver je trajno licenciran i daje vam mogućnost daljnje korisničke podrške i nadogradnje. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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Trajna licenca za Microsoft Office Professional 2021 za Windows sada na Godeal24 stoji samo 29,28 € umjesto 249 €. Paket uključuje osam aplikacija: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Access i Publisher za posao, studij i kućnu uporabu. Nakon kupnje dobivate trenutačni ključ i izravno preuzimanje na računalo, bez obvezne veze s cloudom. Akcijska cijena vrijedi još samo tjedan dana. U nekoliko minuta možete urediti dokumente, tablice i prezentacije te ubrzati svakodnevne zadatke. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.

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