Sponzorirana vijest
Velika ušteda: MS Windows 11 i Office 2021 već od samo 12.25€ na Godeal24!
Trajna licenca za Microsoft Office Professional 2021 za Windows sada na Godeal24 stoji samo 29,28 € umjesto 249 €. Paket uključuje osam aplikacija: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Access i Publisher za posao, studij i kućnu uporabu. Nakon kupnje dobivate trenutačni ključ i izravno preuzimanje na računalo, bez obvezne veze s cloudom. Akcijska cijena vrijedi još samo tjedan dana. U nekoliko minuta možete urediti dokumente, tablice i prezentacije te ubrzati svakodnevne zadatke. Kupnja na Godeal24 je sigurna, a dućan ima dobru reputaciju – ocjenu 4,8 i 95% zadovoljstva kupnjom po TrustPilotu.
Ugrabi MS Office 2021 skoro za badava!
- Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Professional Plus Key – 2 Keys – 58.50€ (29.25€/Key)
- Office 2021 Professional Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (26.42€/Key)
- Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (25.45€/Key)
- Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – 18.29€
Nadogradi svoje računalo najnovijim Windowsima već od 10 €!
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (12.12€/Key)
- Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key – 8.25€
- Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (7.12€/Key)
- Windows 10 Home – 8.15€
- Windows 10 Home – 2 Keys – 14.45 € (7.23€/Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Super povoljni paketi uz 62% popusta (kupon kod: GG62)