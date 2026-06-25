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Teško za povjerovati: MS Office 2024 Pro i Windows 11 Pro zajedno za samo 27 € na Godeal24!
Za svakoga tko želi udahnuti novi život svom računalu, najveća prepreka obično je visoka cijena vrhunskog softvera. Srećom, ta je prepreka sada potpuno uklonjena. Trenutačno na Godeal24 možete osigurati doživotnu licencu za Microsoft Office 2024 Professional i Windows 11 Pro u zajedničkom paketu za nevjerojatnih 27 €. Kupnja zasebne doživotne licence za novi MS Office 2024 Pro ili nadogradnja na originalni retail ključ za Windows 11 Pro obično bi vas stajala znatno više. Spajanjem u jedan paket cijena naglo pada, što ovu ponudu čini iznimno povoljnom. Plaćate samo jednom, a softver je vaš zauvijek.
Platite manje, dobijte više. Paketi su najpovoljnija kupnja!
- MS Office 2024 Pro + Windows 11 Pro – Bundle – 27.75€€
- MS Office 2024 Pro + Windows 11 Home – Bundle – 27.65€
- MS Office 2021 Pro + Windows 11 Pro – Bundle – 37.05€
- MS Office 2021 Pro + Windows 11 Home – Bundle – 37.45€
- MS Office 2021 Pro + Windows 10 Pro – Bundle – 33.55€
Ako vam ne treba oboje, dostupne su i pojedinačne opcije za Windows 11 Pro ili MS Office 2024 po super cijenama
- MS Office 2024 Pro Plus – 1 Key – 16.99€
- MS Office 2024 Pro Plus – 3 Keys – 39.99€ (Only 13.33€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus – 1 Key – 28.28€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- MS Office 2021 Pro Plus – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus – 5 Keys – 124.00€ (Only 24.80€/Key)
- MS Office 2019 Pro Plus – 1 Key – 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Windows 11 Pro – 12.25€
- Windows 11 Pro – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.12€/Key)
- Windows 11 Pro – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home – 12.15€
- Windows 10 Pro – 8.25€
- Windows 10 Pro – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Home – 8.15€
- Windows 10 Home – 2 Keys – 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows Server 2025 Standard – 30.99€
- Windows Server 2025 Datacenter – 31.99€
Olakšajte si život uz ove PC alate
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30.00€
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€