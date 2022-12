Kakvi trendovi, takva i guglanja

Najtraženiji pojam na Googleu općenito u svijetu ove godine je internetska senzacija, igra pogađanja riječi Wordle. Nakon toga slijedi je pojam “India vs England”, vezan uz partiju kriketa igranu sredinom godine. Treća je Ukrajina, četvrta kraljica Elizabeta, a na petom mjestu ponovno je kriket, i pojam “Ind vs SA” (dakle meč Indije i Južnoafričke Republike). Kad je riječ o slavnim osobama, pri vrhu svjetskog trendinga su Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Vladimir Putin i Chris Rock. U Hrvatskoj polsije Ukrajine najčešće su se guglali Matej Periš, Mislav Bago i Aki Rahimovski. Bug