Planina zove
Gondor zove u pomoć, a Bizant odgovara za 84 minute: Kako su vatre na devet brežuljaka nadmašila carsku poštu
Poznata scena iz Gospodara prstenova, u kojoj Gondor zove za pomoć paljenjem drva na planini postojao je u stvarnosti. Bizantski sustav svjetionika iz 9. stoljeća prenosio je upozorenja o arapskim napadima s granice na planini Taurus sve do Carigrada (646 km). Dok je carskoj pošti iz Tarsosa trebalo čak četiri i pol dana, lanac od devet vatri prenosio je poruku za samo 84 minute. Modeliranje terena pomoću 3D podataka i vidnih linija (uz uvažavanje zakrivljenosti Zemlje i atmosferske refrakcije) pokazuje da je najduži pojedinačni skok iznosio 118 km. Iako vremenske prilike i točne lokacije ostaju izazov, model potvrđuje nevjerojatnu brzinu i učinkovitost ove optičke mreže. Oguzhankose, Age of Invention