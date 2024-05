Warner Bros. je potvrdio da će novi film iz serijala Gospodar prstenova producirati Peter Jackson, a režirati i glumiti Andy Serkis, koji će reprizirati svoj lik Golluma iz originalne trilogije. Film bi trebao izaći za dvije godine pod nazivom The Hunt for Gollum. (Ravno do dna), na Forumu i nisu nešto oduševljeni.