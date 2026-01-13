Kako preživjeti u vremenu propadanja? Upravo je to pitanje koje je postavio Tolkien u svom najpoznatijem djelu - Monitor.hr
Sva mudrost sadržana u bajkama

Kako preživjeti u vremenu propadanja? Upravo je to pitanje koje je postavio Tolkien u svom najpoznatijem djelu

Gospodar prstenova nudi odgovor na pitanje kako živjeti usred civilizacijskog propadanja. Tolkien povijest vidi kao “kontinuirani pad”, ali njegovi junaci odbijaju moralni pragmatizam i biraju dužnost čak i kad nemaju izgleda. Primjeri poput Boromirova pogreba i Aragornove odluke da spasi Hobite naglašavaju etiku koja ne ovisi o ishodu. Umjesto “velikih ljudi” koji kontroliraju povijest, Tolkien nudi poniznost, ograničenu odgovornost i hrabrost da se čini dobro i kad je poraz izvjestan. The Culturist


