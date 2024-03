Nemojte mi o rastu plaće, da mi se ne plače

Matej Mikašinović-Komšo, koordinator u Gongu, ističe da su lažni profili uhvaćeni u djelu, koristeći tuđe fotografije i identitete kako bi prikazali široku podršku HDZ-u, a kada je Gong s pričom izašao u javnost, na tim lažnim profilima promijenjene su fotografije i imena. HDZ u odgovoru na optužbe, umjesto da demantira navode, napada Gong i naziva ih produženom rukom oporbe, ističu svoju dugogodišnju popularnost među biračima. Praktično su motivirani time da možda dođu do posla, to je ono što vi zovete tzv. uhljebi koji pokušavaju doći do posla preko političkog angažiranja u stranci. Oni praktično volontiraju, vrlo rijetko su plaćeni osim ako nisu stvarno jako kvalitetni u tome što rade, smatra savjetnik za e-poslovanje. (N1)