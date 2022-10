Već me hvata jeza

Polufikcionalizirana biografija slavne glumice temeljana na romanu književnice Joyce Carol Oates. Premda se okvirno drži životnog puta svoje antijunakinje, čini se da su sve nijanse u filmu izmišljene ili poluizmišljene. No, samog mesa u ovoj priči ionako je malo, ona je ispričana najviše kroz konstantan osjećaj mučnine, dezorijentacije i potonuća u ludilo. Sve to prezentirano je tehnički impozantno i raskošno pa će tako u više navrata podsjetiti na još jednu recentnu filmsku biografiju, onu Dominikova zemljaka Baza Luhrmanna o Elvisu Presleyju. Najslabiji dio Dominikovog, malo predugačkog filma je njegov vlastiti scenarij koji ne daje svojoj protagonistici dovoljno dubine i zapravo je istinsko čudo koliko De Armas postiže s tako mršavim sadržajem. Ravno do dna