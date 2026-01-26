Googleov AI: YouTube je glavni izvor za odgovore na zdravstvene upite - Monitor.hr
Danas (10:00)

Klikovi umjesto hitne pomoći

Googleov AI: YouTube je glavni izvor za odgovore na zdravstvene upite

Njemačko istraživanje pokazalo je da Googleova značajka AI Overviews pri zdravstvenim upitima najčešće citira YouTube, češće nego službene medicinske stranice. Analiza više od 50.000 pretraživanja otkrila je da YouTube čini 4,43 % svih citata, ispred bolnica, zdravstvenih institucija i akademskih izvora. Istraživači upozoravaju na strukturne rizike za javno zdravlje jer YouTube nije medicinski izdavač. Google tvrdi da se radi o stručnom sadržaju i da se rezultati ne mogu generalizirati, no kritičari ističu da popularnost često nadjačava medicinsku pouzdanost. The Guardian, Index


Slične vijesti

06.12.2024. (12:00)

Halucinira

Google svoj AI Overviews obučava na TikToku: Rezultat je opako brkanje stvarnosti i mašte

Čini se kako Google još uvijek ima početničkih problema sa svojom značajkom AI Overviews. Ona je ranije ove godine korisnicima predlagala da na pizzu stave ljepilo ili jedu kamenje, a sada kao izvor za svoje rezultate koristi satirične snimke s društvenih mreža. Google je uveo zaštite koje bi trebale primijetiti apsurdne upite i umanjiti korištenje duhovitog sadržaja, ali i savjeta korisnika, pogotovo kada je riječ o vijestima ili pitanjima zdravlja. Također su dodali oznaku upozorenja “Generativni AI je eksperimentalan” nakon pokretanja AI sažetaka. Forbes