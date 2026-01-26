Klikovi umjesto hitne pomoći

Njemačko istraživanje pokazalo je da Googleova značajka AI Overviews pri zdravstvenim upitima najčešće citira YouTube, češće nego službene medicinske stranice. Analiza više od 50.000 pretraživanja otkrila je da YouTube čini 4,43 % svih citata, ispred bolnica, zdravstvenih institucija i akademskih izvora. Istraživači upozoravaju na strukturne rizike za javno zdravlje jer YouTube nije medicinski izdavač. Google tvrdi da se radi o stručnom sadržaju i da se rezultati ne mogu generalizirati, no kritičari ističu da popularnost često nadjačava medicinsku pouzdanost. The Guardian, Index