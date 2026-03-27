Danas (20:00)

Kad se vijenac pretvori u trnovu krunu

Goranov vijenac Milku Valentu: Od estetskog trijumfa do moralnog opoziva

Dodjela Goranova vijenca Milku Valentu 2026. godine prerasla je u neviđeni kulturni skandal. Iako je žiri prvotno nagradio njegov bogat opus i “radikalnu slobodu”, nagrada je ekspresno opozvana nakon javne pobune zbog autorovih problematičnih izjava o pedofiliji. Dok kritičari poput Espija Tomičića i Mime Simić osuđuju normalizaciju neprihvatljivih diskursa, dio struke, poput Dorte Jagić, upozorava na opasnost “cancel kulture” i brani autonomiju umjetničkog djela. Slučaj je kulminirao odlukom Programskog odbora o oduzimanju nagrade, čime je otvoreno vječno pitanje: može li se (i smije li se) vrhunska književnost odvojiti od etičkih stavova autora? tportal


Jučer (10:00)

I Goranovo proljeće zameo snijeg

Praznina umjesto vijenca: Milku Valentu oduzeta nagrada zbog izjava o pedofiliji

Organizatori Goranova proljeća povukli su odluku o dodjeli „Goranova vijenca“ književniku Milku Valentu nakon burnih reakcija javnosti. Iako je žiri prvotno slavio njegov provokativni opus, presudio je intervju iz 2022. u kojem je Valent pedofiliju nazvao “prirodnom orijentacijom” (Telegram). Upozoreno je i na sporne stihove o silovanju djevojčice, što je otvorilo debatu o granici između umjetničke slobode i etičke odgovornosti. Organizatori su priznali pogrešku u procjeni „građanske osobe“ autora, odlučivši da ove godine nagradu ne dodijele nikome kao podsjetnik na propust. Lupiga… Le Zbor: Ograđujemo se od Goranova vijenca, honorar ćemo donirati (Index)

24.04.2017. (15:30)

Zlatka Ninaobuljenović

Ministarstvo kulture: Manje novca FALIŠ-u, Gorgoni, Goranovom proljeću…

Ove je godine kultura iz proračuna dobila oko 200 milijuna kuna više nego prošle godine, ali pojedinačni će vanjski korisnici zajedno dobiti manje nego lani, što se odnosi jednako na knjigu, časopis, predstavu, festival, koncert itd., pišu Novosti. Tako recimo neće biti financirana knjiga Predraga Lucića, kao ni poetska manifestacija Goranovo proljeće, kulturni program Zagreb Pridea, kulturni magazin Gordogan doživio je vjerojatno fatalno smanjenje sredstava, Festival ljevice Fališ u Šibeniku odbio je uopće preuzeti namijenjeni mu iznos od deset tisuća kuna, književni natječaji Prozak i Na vrh jezika ostali su bez proračunskog novca…

10.03.2017. (17:21)

Prva djeva Goranovog proljeća

Dorti Jagić ovogodišnji Goranov vijenac

Znam samo da svatko treba nositi svoju kičmu. Osobito u posljednje vrijeme, jednu kičmu za po doma i za grad. Za tržnicu, za tramvaj, za općinu.
Kičmu svjesnu svega. Mudru. Mrku, ipak ranjivu, plačljivu na perje i nedotaknutu kožu.
Kičmu na zapovijedanje. Na navijanje, slaganje i rastavljanje.
Već po potrebi, rasporedivu u išibani križ po podu, u goruću zvijezdu na stropu.
Kičmu punu guste atmosfere. Punu dobrih vijesti. Punu želje, želje, želje.
Ovo je prozno djelo Kičma Dorte Jagić, ovogodišnje dobitnice Goranova vijenca. Njene pjesme možete čitati i na besplatnim elektroničkim knjigama.