Kad se vijenac pretvori u trnovu krunu
Goranov vijenac Milku Valentu: Od estetskog trijumfa do moralnog opoziva
Dodjela Goranova vijenca Milku Valentu 2026. godine prerasla je u neviđeni kulturni skandal. Iako je žiri prvotno nagradio njegov bogat opus i "radikalnu slobodu", nagrada je ekspresno opozvana nakon javne pobune zbog autorovih problematičnih izjava o pedofiliji. Dok kritičari poput Espija Tomičića i Mime Simić osuđuju normalizaciju neprihvatljivih diskursa, dio struke, poput Dorte Jagić, upozorava na opasnost "cancel kulture" i brani autonomiju umjetničkog djela. Slučaj je kulminirao odlukom Programskog odbora o oduzimanju nagrade, čime je otvoreno vječno pitanje: može li se (i smije li se) vrhunska književnost odvojiti od etičkih stavova autora?