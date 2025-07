1,3 milijarde razloga za zabrinutost

Ukrajina je ruski prijedlog o humanitarnim koridorima nazvala “potpuno nemoralnim”. Koridori se otvaraju iz Kijeva te gradova Harkiva, Mariupolja i Sumija, na osobni zahtjev francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i s obzirom na trenutnu situaciju u tim gradovima, priopćilo je ranije rusko ministarstvo obrane. Prema kartama koje je objavila ruska novinska agencija RIA, koridor iz Kijeva vodit će do Bjelorusije, a civili iz Harkiva imat će samo koridor prema Rusiji. Koridori iz Mariupolja i Sumija vodit će i do drugih ukrajinskih gradova i do Rusije. HRT