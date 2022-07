Pravac jug!

“Ove jeseni i zime bilo bi veliko zadovoljstvo za nas Grke poželjeti dobrodošlicu njemačkim umirovljenicima koji žele iskustvo mediteranske zime s grčkim gostoprimstvom, blagim vremenom i visokokvalitetnom uslugom”, rekao je grčki ministar turizma Vasilis Kikilias, prenosi Bussines Insider. Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, nervozna je zbog potpunog prekida opskrbe ruskim plinom uoči zime, i vlada pokušava napuniti skladišta prirodnim plinom do 90 posto do početka studenog. Prema njemačkom saveznom mrežnom regulatoru, sada su na 65 posto popunjenosti. Šef njemačke savezne mrežne agencije upozorio je potrošače da bi se njihovi mjesečni računi iduće godine mogli utrostručiti zbog redukcije uvoza ruskog plina. Tportal Premda povod nije isti, grčki poziv neodoljivo podsjeća na sjajnu britansku komediju “The Best Exotic Marigold Hotel” o umirovljenicima koji su svoje zlatne godine odlučili provesti u “veličanstvenoj palači” velikoga indijskog maharadže…