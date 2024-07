Vlakovi nam kasne, ovaj put za Europom

Jadransko more je vrlo ranjivo, već je kao dio Mediterana u ekološkim problemima, a bušiti u njemu ne samo da je loša ideja, to je luda ideja, poručio je međunarodni izvršni direktor Greenpeacea Kumi Naidoo, koji će održati predavanje u Zagrebu u sklopu Subversive festivala. “Ako vaš ministar želi dobru ideju, evo mu je: Jadran ima jednu od najvećih mogućnosti za eksploataciju solarne energije. Hrvatska može ovaj dio pretvoriti u jedno solarno središte za cijelu regiju. Mi to možemo ponuditi Vladi, imamo stručno znanje”, dodaje Naidoo. HRT