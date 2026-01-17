Hvali SAD, drž' se Kopenhagena
Grenland je svjesno ostao uz Dansku jer joj jamči sigurnost i globalni utjecaj
Grenland je kroz povijest bio dio dansko-norveške krune, a nakon 1814. godine Danska je zadržala kontrolu nad otokom, unatoč gubitku Norveške. Suverenitet Danske dodatno je potvrđen 1933. godine, kada je Stalni sud u Haagu odbio norveške zahtjeve za istočnim Grenlandom. Na održanom referendumu stanovnici su odabrali Dansku umjesto suverenitete – Danska pruža sigurnost i međunarodni status, dok Grenland osigurava Danskoj arktički utjecaj i pristup globalnim forumima. S Grenlandom, Danska sudjeluje u Arktičkom vijeću, u NATO sigurnosnim planovima i u globalnim raspravama o klimatskim promjenama. tportal