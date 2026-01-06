Trumpove ambicije prema Grenlandu uzdrmale NATO i Europu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Pušu i na hladno (doslovno)

Trumpove ambicije prema Grenlandu uzdrmale NATO i Europu

Prema pisanju The Atlantica, danski dužnosnici ozbiljno razmatraju scenarij u kojem bi Donald Trump pokušao preuzeti Grenland, čak i jednostranim proglašenjem američkog “protektorata”. Nakon američke intervencije u Venezueli, takve prijetnje više se ne smatraju blefom. Europa strahuje da bi napad na danski teritorij paralizirao NATO i razorio savez. Iako manji dio Grenlanđana simpatizira Trumpa, većina ne podržava aneksiju. Danska upozorava da bi posljedice za transatlantske odnose bile dugoročne i teške. Index


Slične vijesti

13.02.2025. (17:00)

Između dvije atlantske struje

Danski teritorij koji želi SAD: Dobar dio Grenlanđana zapravo želi neovisnost

Zlato. Litij. Uran, Plin. Nafta. Pod grenlandskim ledom se skriva pravo blago, to su između ostaloga i zalihe rijetkih metala koje su dovoljne za pokrivanje potreba cijelog svijeta u idućih 150 godina. To je blago koje bi Grenlanđanima moglo pomoći da ostvare jedan stari san. Zemlja je to s tek oko 56 tisuća stanovnika, a oko 4 tisuće njih radi u ribarskoj industriji. DW ekipa je razgovarala s nekima od nih, koji nisu nužno protiv Trumpa, ali bi voljeli da ne budu kao Danci. Oko 90 posto stanovništva čine Inuiti, dok su liječnici i učitelji u školama – uglavnom Danci, koji uglavnom rade na visokorangiranim administrativnim poslovima. Iako domaće stanovništvo tvrdi kako nije zadovoljno, Danska za Grenland izdvaja oko milijardu dolara godišnje u obliku raznih potpora, a kao članica NATO-a jamči za njegovu sigurnost.

08.01.2025. (23:00)

I Sjeverno more grije

Danci se griju pomoću morske vode

Umjesto ugašene termoelektrane na ugljen sad je u jednom danskom gradiću u pogon puštena golema toplinska pumpa koja će temperaturu mora pretvoriti u 280 tisuća megavatsati energije dovoljne za grijanje 25 tisuća domaćinstava. Stanovnike južnijih mora to svakako može začuditi, ali Tobias Hirsch iz tvrtke MAN Energy Solutions objašnjava kako ta toplinska pumpa odlično funkcionira “i kod najnižih temperatura, kad Sjeverno more ima 4 stupnja ili čak i manje”. “I tad možemo još uvijek dobivati dovoljno energije iz morske vode i gradu i tamošnjem stanovništvu staviti na raspolaganje vodu zagrijanu na preko 90 stupnjeva”, kaže Hirsch. DW

04.12.2024. (18:00)

Da si skrate puteve

Gradi se mega-tunel: Spojit će Njemačku i Dansku, a imat će cestovne i željezničke trake/pruge

Fehmarnbelt će biti dug 18 km te će ići do 40 metara ispod Baltičkog mora i imat će ukupno pet galerija: dvije cestovne, dvije željezničke i jednu galeriju za hitne slučajeve. S proračunom od oko sedam milijardi eura Fehmarnbelt je dobio zeleno svjetlo 2022. godine, kada su započeli građevinski radovi. Što se ceste tiče, Fehmarnbelt će biti dio rute E47 koja povezuje Njemačku sa Švedskom, prolazeći kroz danski glavni grad Kopenhagen. Trenutno vožnja trajketom preko tjesnaca između otoka Fehmarn i Lolland traje oko 45 minuta, a u to nije uračunato vrijeme čekanja. S tunelom, kažu, ovo će putovanje biti skraćeno na 10 minuta. Putovanje vlakom trajat će sedam minuta jer će vlakovi prijeći tunel brzinom od 200 km/h. Revija HAK

27.05.2024. (14:00)

Greenliving u praksi

Danski otok Samsø: Primjer kako se emisije ugljika u zajednici mogu smanjiti i do 140 posto

Prije tridesetak godina, danske vlasti postavile su zahtjevan cilj za svoje otoke: postati samodostatni u obnovljivoj energiji. Otok Samsø, koji donedavno nije bio ni na karti energetskih inovacija, postao je svjetski pionir u korištenju obnovljivih izvora energije. Za to je važno promijeniti način života u samoj zajednici, rekao je gost na Greencajt festivalu. Ljudi su uglavnom sjedili prekriženih ruku, čekali da se situacija smiri i da se mogu vratiti starom načinu života. Nitko se nije htio mijenjati jer nisu razumjeli zašto. Odlučili smo da nam to bude početna pozicija. Prvo sam zajednici trebao objasniti ‘zašto’, a tek onda ‘kako’. Green

09.09.2023. (10:00)

Jedan ubod i nemaš više brige

Danski čudotvorni lijek protiv debljine liječi i srce, demenciju i ovisnost

Lijek Wegovy

Rezultati iz kasne faze ispitivanja, koje je Novo Nordisk objavio prošlog mjeseca, pokazuju da njihova injekcija za mršavljenje Wegovy kod rizičnih pacijenata znatno smanjuje simptome zatajenja srca. Šef programa za klinička istraživanja ovisnosti na Sveučilištu North Carolina u Chapel Hillu, Christian Hendershot, izjavio je za CNBC da Wegovy ima i druge zdravstvene koristi osim kratkoročnih efekata kao pomoć u mršavljenju. Wegovy i lijek Mounjaro, proizvod korporacije Eli Lilly, imitiraju rad hormona koji regulira apetit što dovodi do gubitka kilograma. Ako se dokaže da je šira primjena ovih lijekova učinkovita, implikacije bi mogle biti ogromne, navodi Kyle Simmons, profesor farmakologije i fiziologije na Sveučilištu Oklahoma State, primijetivši rane naznake učinkovitosti Wegovyja u smanjenju želje za kokainom i amfetaminima. Tportal

22.08.2023. (10:00)

U moru je spas

Danci zgrade hlade morskom vodom uz uštedu energije i do 40 posto

Kopenhagen TOP 10 ATRAKCIJA - Mondo Travel

Klimatske promjene tjeraju znanstvenike diljem svijeta da budu uporni u pronalasku praktičnih rješenja koja će omogućiti grijanje i hlađenje domova na ekološki prihvatljiv način. Jedna inovativni projekt na ovome polju već je integriran u Kopenhagenu gdje je građanima omogućeno daljinsko hlađenje morskom vodom. Sustav daljinskog hlađenja je učinkovit i daleko ekološki prihvatljiviji od korištenja klima uređaja. Funkcionira tako da se morska voda crpi iz kopenhaške luke te se prenosi kroz sustav zatvorene petlje. Stanovnicima Kopenhagena takvo hlađenje omogućuje i društvenu dobit: u zgradama u kojima su s krovova uklonjeni klima uređaji oslobodio se prostor za urbane vrtove i druženje stanara. Morskom vodom iz kopenhaške luke danas se hladi trećina hotelskih soba u danskoj prijestolnici te banke, muzeji i robne kuće. Bauštela

19.08.2023. (20:00)

Stres, nula posto

Neobično naselje u Danskoj živi u skladu s prirodom: Brøndby Garden City

Brøndby Garden City In Denmark Is A Place Where Communities Live In Circle Gardens Together

Bajkovito selo u kojem su 284 kuće okružene vrtovima projektirao je Erik Mygind 1964. godine kako bi ojačao interakciju među susjedima i pružio ljudima lijepo okruženje za život, daleko od gradske buke i zagađenja. Želio je potaknuti stanovnike da se vrate korijenima i potraže bolju kvalitetu života u prirodi. Na to su nadahnuli krugovi/trgovi usred povijesnih danskih sela na kojima bi se stanovnici okupljali i jedni drugima davali savjete o bilju, voću i povrću koje sade ispred kuća. Punkufer

28.11.2022. (17:00)

Zelena prijestolnica

U Kopenhagenu, najzelenijem gradu europe, od zatvora napravili park

Uvijek je prvi vrhu liste najodrživijih gradova na svijetu, ove se godine prometnuo na prvo mjesto. Poznat po eco-friendly arhitekturi, glavni grad Danske najodrživiji je grad u Europi. Zgrade diljem Kopenhagena za napajanje koriste solarnu energiju, a na krovovima se nalaze zelene površine. Vlasti su uvele pravilnik prema kojemu sve nove zgrade moraju imati zeleni krov. Riječ je o krovovima koji koriste poseban sustav za prikupljanje kišnice. Čak jedna četvrtina javnih površina je zelena, a Danci ulažu puno i u urbane vrtove. Svaki građanin na raspolaganju ima 42,4 četvorna metra zelene površine. Tu spadaju parkovi, jezera, obale ili prirodna područja. Otišli su toliko daleko da su prostor bivšeg zatvora pretvorili u javni vrt, a autobusi na ulicama Kopenhagena voze na električni pogon. Green

18.10.2022. (18:00)

Umjetnički performans ili misle ozbiljno?

U Danskoj pokrenuta politička stranka koju vodi umjetna inteligencija

Sintetička stranka prva je politička stranka na čijem je čelu računalni AI program. Cilj im je predstaviti politike koje stvara umjetna inteligencija i tako dobiti glasove na predstojećim izborima. U Danskoj se sljedećega mjeseca održavaju parlamentarni izbori, a prvi put birači će u toj zemlji, ali i bilo gdje u svijetu, moći glasati za stranku čiji čelnik nije čovjek. Naime, u svibnju ove godine osnovana je Sintetička stranka (Det Syntetiske Parti), u čijem opisu stoji da je riječ o antipolitičkoj organizaciji vođenoj umjetnom inteligencijom. Kao osnivač upisani su umjetnički kolektiv Computer Lars te neprofitna umjetničko-tehnološka zaklada MindFuture Foundation. Najistaknutiji lik Sintetičke stranke je njezin “vođa” Leader Lars, programiran na politikama danskih malenih, rubnih stranaka koje su postojale od 1970-ih godina naovamo. Kao takav, trebao bi predstavljati oko 20% Danaca koji u pravilu ne izlaze na izbore. Bug